السعودية اليوم / 440 جولة رقابية نفذتها الإدارة النسائية بأمانة الجوف



سكاكا 29 رمضان 1441 الموافق 22 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف حملات رقابية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله بن بدر الماجد أن الادارة النسائية نفذت جولات رقابية بلغت 440 جولة من تاريخ السادس من رمضان المبارك مع بداية افتتاح المراكز التجارية " المولات " بالإضافة الى المنشآت الغذائية وأسفرت عن تصحيح بعض الملاحظات وضبط عدد من المخالفات لعدد من المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وأكد الماجد أن هذه الجولات تهدف للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المراكز التجارية والأسواق المركزية عبر جولات رقابية يومية مستمرة تهدف المحافظة على سلامة الجميع .

// انتهى //

21:08ت م

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سكاكا 29 رمضان 1441 الموافق 22 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف حملات رقابية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة بتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله بن بدر الماجد أن الادارة النسائية نفذت جولات رقابية بلغت 440 جولة من تاريخ السادس من رمضان المبارك مع بداية افتتاح المراكز التجارية " المولات " بالإضافة الى المنشآت الغذائية وأسفرت عن تصحيح بعض الملاحظات وضبط عدد من المخالفات لعدد من المحلات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكد الماجد أن هذه الجولات تهدف للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المراكز التجارية والأسواق المركزية عبر جولات رقابية يومية مستمرة تهدف المحافظة على سلامة الجميع .// انتهى //21:08ت م0144

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