السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تعزز خدماتها عبر الذكاء الاصطناعي



مكة المكرمة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

فعلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات خدمة المساعد الذكي التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المهندس نايف هوساوي أن خدمة المساعد الذكي التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها وإمكانية طباعتها ، وخدمة الحفريات وهي متاحة لمقاولي الحفريات ، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال التي تم تدشينها مؤخراً.

وأبان هوساوي أن هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى وجاري تطوير وإضافة خدمات أخرى ، حيث استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠ عميلا وبعدد مرات الاستعلام تفوق ٦٤٠ أمر استعلام.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها في كافة المجالات المختلفة وإيجاد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية

// انتهى //

21:04ت م

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مكة المكرمة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسفعلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات خدمة المساعد الذكي التي تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات البلدية على مدار الساعة ودون أي تدخل بشري.وأوضح مدير عام تقنية المعلومات المهندس نايف هوساوي أن خدمة المساعد الذكي التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز فرص تبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن رخص البناء بأنواعها وإمكانية طباعتها ، وخدمة الحفريات وهي متاحة لمقاولي الحفريات ، وخدمة الإفصاح عن مساكن العمال التي تم تدشينها مؤخراً.وأبان هوساوي أن هذه الحزمة من الخدمات تأتي كمرحلة أولى وجاري تطوير وإضافة خدمات أخرى ، حيث استفاد من خدمة المساعد الذكي ما يقارب ٢٣٠ عميلا وبعدد مرات الاستعلام تفوق ٦٤٠ أمر استعلام.يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها في كافة المجالات المختلفة وإيجاد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.// انتهى //21:04ت م0140

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