السعودية اليوم / "الشؤون البلدية والقروية": أكثر من 106 آلاف فرد وآلية للقيام بأعمال النظافة العامة والرقابة والإصحاح البيئي خلال شهر رمضان لمواجهة "كورونا"



الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل الاهتمام بصحة المواطن والمقيم في المملكة وضمان سلامتهم، وتماشياً مع التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة انتشار فيروس

وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة قامت بتنفيذ (341568) زيارة رقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، خلال شهر رمضان، وذلك على مستوى كافة مناطق المملكة.

وأكدت أن منظومة القطاع البلدي قامت بتهيئة وتجهيز (23670) آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة للنظافة العامة والإصحاح البيئي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال هذا الشهر الفضيل من سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة. حيث تم تجنيد (282585) عاملاً ومراقباً لتنفيذ عمليات النظافة العامة والإصحاح البيئي منهم (91838) عامل نظافة عامة، و(15161) عاملاً للرقابة والإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية قامت بتطهير (4060392) آلية ومعدة وحاوية لضمان توفير البيئة الصحية المناسبة داخل الأحياء ومنع انتشار العدوى بين السكان.

وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الإجراءات الاستباقية للأمانات والبلديات التابعة لها لمواجهة جائحة كورونا" والسيطرة عليها ومنع انتشارها تضمنت تطهير (343923) موقعاً بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة داخل الأحياء.

ولفتت النظر إلى أن فرق النظافة بالأمانات بذلت جهودا كبيرة لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين حيث بلغ إجمالي كمية النفايات المرفوعة (1707936) طناً من النفايات وفق برنامج زمني محدد يغطي مدن المملكة لخدمة السكان والوحدات السكنية والتجارية.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن تعاون السكان يعد أحد أبرز عوامل نجاح خطط منظومة القطاع البلدي اليومية اليومية للحفاظ على نظافة المدن، مثمنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها في وقتها المحدد، ليتم رفعها في الوقت المناسب.

كما أنهت الأمانات والبلديات إزالة (3111319) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات الصلبة خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملات النظافة والإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى.

وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية رصدت خلال شهر رمضان المبارك (25241) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت (2132) مخالفة التكدس في الأسواق المركزية، و(2326) مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة، و(9733) مخالفة لمزاولة أنشطة مستثناة خلال ساعات حظر التجول، (1247) مخالفة التكدس في مساكن العمالة، إضافة إلى (9803) مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية.

وبينت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق (204) منشآت بسبب بلاغات عن مخالفات للاحترازات الصحية والوقائية في الصحة العامة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة السكان تعزيزاً للإجراءات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة واللجنة المختصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث قررت الوزارة إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، كما تم إخطار المطاعم ومقدمي المشروبات على اقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية فقط، ومن ضمن جهود الوزارة الاحترازية، منعت الوزارة التجمعات في الأماكن العامة في المتنزهات والمنتجعات، والحدائق، والشواطئ، والمتنزهات البرية، والمخيمات ومن في حكمها، وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية التجارية بالمدن والقرى، فيما تم إيقاف عمل المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة لتعليمات الجهات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة. كما تضمنت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ جميع محطات الوقود وأنشطة التموينات الغذائية (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها) بتوفير الخدمة على مدار الساعة دون إغلاق.

كما وفرت البلديات للمستفيدين عدة خدمات يمكنهم الحصول عليها من منازلهم، من خلال خدمات دعم منصة "بلدي" للرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، وتعديل الصكوك، وتسجيل صك لمخطط معتمد، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة، وإصدار تراخيص التنقل خلال أوقات الحظر للعاملين في الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي المستثناة من قبل الجهات المختصة، حيث تم إصدار (79059) ترخيصاً، ليُنجِز المستفيد معاملاته من منزله دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار الفيروس.

// انتهى //

21:03ت م

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الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسواصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل الاهتمام بصحة المواطن والمقيم في المملكة وضمان سلامتهم، وتماشياً مع التعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19، "تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا المتضمنة لبرامج التطهير والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لها خلال فترة منع التجوّل، تحقيقاً لسلامة افراد المجتمع، وتسخير كافة إمكانياتها البشرية والآلية والفنية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان حماية صحة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس".وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة قامت بتنفيذ (341568) زيارة رقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، خلال شهر رمضان، وذلك على مستوى كافة مناطق المملكة.وأكدت أن منظومة القطاع البلدي قامت بتهيئة وتجهيز (23670) آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة للنظافة العامة والإصحاح البيئي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال هذا الشهر الفضيل من سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة. حيث تم تجنيد (282585) عاملاً ومراقباً لتنفيذ عمليات النظافة العامة والإصحاح البيئي منهم (91838) عامل نظافة عامة، و(15161) عاملاً للرقابة والإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى.وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية قامت بتطهير (4060392) آلية ومعدة وحاوية لضمان توفير البيئة الصحية المناسبة داخل الأحياء ومنع انتشار العدوى بين السكان.وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الإجراءات الاستباقية للأمانات والبلديات التابعة لها لمواجهة جائحة كورونا" والسيطرة عليها ومنع انتشارها تضمنت تطهير (343923) موقعاً بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة داخل الأحياء.ولفتت النظر إلى أن فرق النظافة بالأمانات بذلت جهودا كبيرة لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين حيث بلغ إجمالي كمية النفايات المرفوعة (1707936) طناً من النفايات وفق برنامج زمني محدد يغطي مدن المملكة لخدمة السكان والوحدات السكنية والتجارية.ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن تعاون السكان يعد أحد أبرز عوامل نجاح خطط منظومة القطاع البلدي اليومية اليومية للحفاظ على نظافة المدن، مثمنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها في وقتها المحدد، ليتم رفعها في الوقت المناسب.كما أنهت الأمانات والبلديات إزالة (3111319) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات الصلبة خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملات النظافة والإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى.وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية رصدت خلال شهر رمضان المبارك (25241) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.وأوضحت أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت (2132) مخالفة التكدس في الأسواق المركزية، و(2326) مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة، و(9733) مخالفة لمزاولة أنشطة مستثناة خلال ساعات حظر التجول، (1247) مخالفة التكدس في مساكن العمالة، إضافة إلى (9803) مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية.وبينت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق (204) منشآت بسبب بلاغات عن مخالفات للاحترازات الصحية والوقائية في الصحة العامة.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة السكان تعزيزاً للإجراءات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة واللجنة المختصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث قررت الوزارة إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، كما تم إخطار المطاعم ومقدمي المشروبات على اقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية فقط، ومن ضمن جهود الوزارة الاحترازية، منعت الوزارة التجمعات في الأماكن العامة في المتنزهات والمنتجعات، والحدائق، والشواطئ، والمتنزهات البرية، والمخيمات ومن في حكمها، وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية التجارية بالمدن والقرى، فيما تم إيقاف عمل المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة لتعليمات الجهات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة. كما تضمنت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ جميع محطات الوقود وأنشطة التموينات الغذائية (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها) بتوفير الخدمة على مدار الساعة دون إغلاق.كما وفرت البلديات للمستفيدين عدة خدمات يمكنهم الحصول عليها من منازلهم، من خلال خدمات دعم منصة "بلدي" للرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، وتعديل الصكوك، وتسجيل صك لمخطط معتمد، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة، وإصدار تراخيص التنقل خلال أوقات الحظر للعاملين في الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي المستثناة من قبل الجهات المختصة، حيث تم إصدار (79059) ترخيصاً، ليُنجِز المستفيد معاملاته من منزله دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار الفيروس.// انتهى //21:03ت م0138

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون البلدية والقروية": أكثر من 106 آلاف فرد وآلية للقيام بأعمال النظافة العامة والرقابة والإصحاح البيئي خلال شهر رمضان لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.