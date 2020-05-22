شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العثور على الطفلة المفقودة «مسك» والان نبدء بالتفاصيل

نجح رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، في العثور على الطفلة المفقودة «مسك». وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر عودة الطفلة إلى ذويها، الذين سبق وأعلنوا اختفائها اليوم، بعد خروجها من منزلهم في حي آبار علي.

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