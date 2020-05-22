السعودية | السماح بترديد تكبيرات العيد بمساجد السعودية دون إقامة الصلاة

شكرا لقرائتكم السماح بترديد تكبيرات العيد بمساجد السعودية دون إقامة الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد في السعودية في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية؛ فقد أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الجمعة، تعميماً لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441 هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.
كما تضمن التعميم الصادر بهذا الشأن التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.
وأعلنت السعودية والإمارات والعراق وقطر والأردن، مساء الجمعة، أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر.
هذا وتعذرت رؤية هلال شهر شوال، الجمعة، في السعودية، وسيكون السبت المتمم لشهر رمضان.
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