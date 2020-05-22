، "حركية" تقدم مبادراتها لذوي الإعاقة الحركية بأكثر من 2.5 مليون ريال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إحصائية صدرت عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الجمعية، والمبادرات النوعية التي أطلقتها لذوي الإعاقة الكبار وأسرهم خلال جائحة كورونا.
وفي التفاصيل: أنفقت الجمعية مبلغ (2.517.000) ريال لتنفيذ تلك المبادرات التي اشتملت على توزيع (2650) سلة غذائية ووقائية لذوي الإعاقة الحركية بمبلغ (1.060.000) ريال، واستفاد عدد (491) مستفيدًا ومستفيدة من المستلزمات الطبية الشخصية بمبلغ (533.200) ريال، كما أنفقت الجمعية مبلغ (38.500) ريال على خدمة النقل الطارئ، الذي يعنى بنقل مرضى غسيل الكلى والمواعيد الضرورية وحالات الطوارئ، ونفذت عدد (385) حالة نقل طارئ.
وبادرت الجمعية بتقديم مساعدات مالية بقيمة (839.000) ريال، استفاد منها (621) مستفيدًا ومستفيدة. وتضمنت المبادرات أيضًا خدمة الصيانة الطارئة للكراسي والتعقيم؛ حيث قدمت الجمعية (157) خدمة صيانة، اشتملت على تغيير البطاريات والأعطال وحالات الكسر ، بتكلفة بلغت (47.100) ريال.
واحتوت المبادرات أيضًا على مساندة مركز القيادة والتحكم في نقل المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية القادمين من خارج المملكة، لمقرات الحجر التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى ذلك فقد أطلقت الجمعية مبادرة توصيل احتياجات ذوي الإعاقة مجانًا، بالتعاون مع أحد التطبيقات المرخص لها من قبل هيئة الاتصالات، ومبادرة أخرى تعنى بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الشخصية لذوي الإعاقة الحركية وإيصالها لمنازلهم، وتقديم (241) استشارة طبية وتوعوية.
جمعية الإعاقة الحركية للكبار
"حركية" تقدم مبادراتها لذوي الإعاقة الحركية بأكثر من 2.5 مليون ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-22
كشفت إحصائية صدرت عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الجمعية، والمبادرات النوعية التي أطلقتها لذوي الإعاقة الكبار وأسرهم خلال جائحة كورونا.
وفي التفاصيل: أنفقت الجمعية مبلغ (2.517.000) ريال لتنفيذ تلك المبادرات التي اشتملت على توزيع (2650) سلة غذائية ووقائية لذوي الإعاقة الحركية بمبلغ (1.060.000) ريال، واستفاد عدد (491) مستفيدًا ومستفيدة من المستلزمات الطبية الشخصية بمبلغ (533.200) ريال، كما أنفقت الجمعية مبلغ (38.500) ريال على خدمة النقل الطارئ، الذي يعنى بنقل مرضى غسيل الكلى والمواعيد الضرورية وحالات الطوارئ، ونفذت عدد (385) حالة نقل طارئ.
وبادرت الجمعية بتقديم مساعدات مالية بقيمة (839.000) ريال، استفاد منها (621) مستفيدًا ومستفيدة. وتضمنت المبادرات أيضًا خدمة الصيانة الطارئة للكراسي والتعقيم؛ حيث قدمت الجمعية (157) خدمة صيانة، اشتملت على تغيير البطاريات والأعطال وحالات الكسر ، بتكلفة بلغت (47.100) ريال.
واحتوت المبادرات أيضًا على مساندة مركز القيادة والتحكم في نقل المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية القادمين من خارج المملكة، لمقرات الحجر التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى ذلك فقد أطلقت الجمعية مبادرة توصيل احتياجات ذوي الإعاقة مجانًا، بالتعاون مع أحد التطبيقات المرخص لها من قبل هيئة الاتصالات، ومبادرة أخرى تعنى بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الشخصية لذوي الإعاقة الحركية وإيصالها لمنازلهم، وتقديم (241) استشارة طبية وتوعوية.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
09:07 PM
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
10:02 PM
كشفت إحصائية صدرت عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي نفذتها الجمعية، والمبادرات النوعية التي أطلقتها لذوي الإعاقة الكبار وأسرهم خلال جائحة كورونا.
وفي التفاصيل: أنفقت الجمعية مبلغ (2.517.000) ريال لتنفيذ تلك المبادرات التي اشتملت على توزيع (2650) سلة غذائية ووقائية لذوي الإعاقة الحركية بمبلغ (1.060.000) ريال، واستفاد عدد (491) مستفيدًا ومستفيدة من المستلزمات الطبية الشخصية بمبلغ (533.200) ريال، كما أنفقت الجمعية مبلغ (38.500) ريال على خدمة النقل الطارئ، الذي يعنى بنقل مرضى غسيل الكلى والمواعيد الضرورية وحالات الطوارئ، ونفذت عدد (385) حالة نقل طارئ.
وبادرت الجمعية بتقديم مساعدات مالية بقيمة (839.000) ريال، استفاد منها (621) مستفيدًا ومستفيدة. وتضمنت المبادرات أيضًا خدمة الصيانة الطارئة للكراسي والتعقيم؛ حيث قدمت الجمعية (157) خدمة صيانة، اشتملت على تغيير البطاريات والأعطال وحالات الكسر ، بتكلفة بلغت (47.100) ريال.
واحتوت المبادرات أيضًا على مساندة مركز القيادة والتحكم في نقل المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية القادمين من خارج المملكة، لمقرات الحجر التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى ذلك فقد أطلقت الجمعية مبادرة توصيل احتياجات ذوي الإعاقة مجانًا، بالتعاون مع أحد التطبيقات المرخص لها من قبل هيئة الاتصالات، ومبادرة أخرى تعنى بتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الشخصية لذوي الإعاقة الحركية وإيصالها لمنازلهم، وتقديم (241) استشارة طبية وتوعوية.
، "حركية" تقدم مبادراتها لذوي الإعاقة الحركية بأكثر من 2.5 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
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