اخبار السعوديه

السماح للمؤذنين بترديد تكبيرات العيد دون إقامة الصلاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمؤذنين بترديد تكبيرات العيد دون إقامة الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن السماح لمؤذني الجوامع والمساجد في المملكة، بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد دون إقامة الصلاة.

وأعلن الديوان الملكى أن يوم غدٍ السبت هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو عيد الفطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح للمؤذنين بترديد تكبيرات العيد دون إقامة الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا