شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمؤذنين بترديد تكبيرات العيد دون إقامة الصلاة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن السماح لمؤذني الجوامع والمساجد في المملكة، بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد دون إقامة الصلاة.
وأعلن الديوان الملكى أن يوم غدٍ السبت هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو عيد الفطر.
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