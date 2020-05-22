، طلاب أول دفعة محاماة بتبوك لـ"الخليج 365": الجامعة عين دفاقة بالقانونيين ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أنهت جامعة تبوك في منتصف شهر رمضان المبارك أول دبلوم يهتم بالقانون والأنظمة في تخصص المحاماة لمدة فصلين دراسيين انضم له ما يزيد عن 60 طالبًا يمثلون أول دفعة في هذا التخصص.
وقد نجحت كلية الشريعة والأنظمة في خلق بيئة تعليمية رائدة إن كان على صعيد المباني والقاعات والمحكمة الصورية وابتعاث الطلاب للمحاكم بمختلف تخصصاتها كتدريب ميداني وإن كان على توفير أعضاء هيئة التدريس يعدون من فقهاء القانون في كافة التخصصات لتحقيق أعلى مستويات التعليم بهدف إيجاد مخرجات قادرة على التعاطي مع مختلف القضايا.
"الخليج 365" التقت بعض طلاب أول دفعة من دبلوم المحاماة في جامعة تبوك للحديث عن تجربة الدراسة القانونية وأهميتها.
فمن جانبه قال الخريج مجاهد الشمراني الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى لـ"الخليج 365" إن كلية الشريعة والأنظمة في جامعة تبوك هي العين الدفاقة بالقانونيين على المستوى الشرعي والقانوني في المنطقة، ودائمًا تواقون لها ولبرامجها التي كانت أول بوادرها دبلوم المحاماة العالي وينتظر أبناؤها القانونيون المزيد منها كبرامج الدراسات العليا ماجستير أو الدبلومات الأخرى كدبلوم التحكيم الذي لا يخفى على الجميع أهميته في فض المنازعات دون اللجوء للتقاضي مما يسهم في سرعة حل النزاع، فهو يحتل مكانة مهمة في القانون الدولي العام؛ وخاصة أن منطقة تبوك مقبلة على نهضة اقتصادية.
من جهته قال الخريج محمد سليمان دخيل الشوامين، الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: "من ميزات هذا الدبلوم أن اشتمل على جزء نظري وآخر تطبيقي، إذ تم التنسيق مع بعض القضاة والمحامين لإلقاء المحاضرات التدريبية الموضوعية في القاعات الدراسية للطلاب في مجال الأنظمة والقوانين والجوانب الشرعية، ومن ثم قامت بتجهيز مبنى المحكمة الصورية بجميع الأدوات اللازمة، حيث قام الطلاب بتجسيد الأدوار التي تمثل أطراف المحاكمة من قاضٍ ومدعي عام ومحامي وشهود ومتهم وتطبيق ما تم دراسته، ومن ثم قامت بإعداد وإرسال خطابات للمحاكم العامة والجزائية للسماح للطلاب بحضور الجلسات عند القضاة وتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي".
وقال الخريج عبدالرحمن بن علي الشهري الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: "لقد شكل لنا دبلوم المحاماة إضافة كبيرة بما اشتمل عليه من مواضيع ومعارف تعد من أساسيات الإلمام بالتخصص، ومن ذلك فهم دور المحامي والواجبات المطلوبة منه وأخلاقيات المهنة وكيف أن للمحامي دورًا كبيرًا في تقصير أمد التقاضي، وبذلك يكون من أعوان القضاة ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الأنظمة وكيفية التعامل معها وتكييفها في إعداد وصياغة اللوائح والمذكرات بطريقة سليمة، إلى جانب معرفة الاختصاص القضائي للهيئات القضائية والتعامل معها، وهذا كله وغيرة ما تم لنا ولله الحمد في هذا الدبلوم.
جامعة تبوك
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 08:11 PM
ما يزيد عن 60 طالبًا يمثلون أول دفعة في هذا التخصص لمدة فصلين دراسيينطلاب أول دفعة محاماة بتبوك لـ"الخليج 365": الجامعة عين دفاقة بالقانونيين
أنهت جامعة تبوك في منتصف شهر رمضان المبارك أول دبلوم يهتم بالقانون والأنظمة في تخصص المحاماة لمدة فصلين دراسيين انضم له ما يزيد عن 60 طالبًا يمثلون أول دفعة في هذا التخصص.
وقد نجحت كلية الشريعة والأنظمة في خلق بيئة تعليمية رائدة إن كان على صعيد المباني والقاعات والمحكمة الصورية وابتعاث الطلاب للمحاكم بمختلف تخصصاتها كتدريب ميداني وإن كان على توفير أعضاء هيئة التدريس يعدون من فقهاء القانون في كافة التخصصات لتحقيق أعلى مستويات التعليم بهدف إيجاد مخرجات قادرة على التعاطي مع مختلف القضايا.
"الخليج 365" التقت بعض طلاب أول دفعة من دبلوم المحاماة في جامعة تبوك للحديث عن تجربة الدراسة القانونية وأهميتها.
فمن جانبه قال الخريج مجاهد الشمراني الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى لـ"الخليج 365" إن كلية الشريعة والأنظمة في جامعة تبوك هي العين الدفاقة بالقانونيين على المستوى الشرعي والقانوني في المنطقة، ودائمًا تواقون لها ولبرامجها التي كانت أول بوادرها دبلوم المحاماة العالي وينتظر أبناؤها القانونيون المزيد منها كبرامج الدراسات العليا ماجستير أو الدبلومات الأخرى كدبلوم التحكيم الذي لا يخفى على الجميع أهميته في فض المنازعات دون اللجوء للتقاضي مما يسهم في سرعة حل النزاع، فهو يحتل مكانة مهمة في القانون الدولي العام؛ وخاصة أن منطقة تبوك مقبلة على نهضة اقتصادية.
من جهته قال الخريج محمد سليمان دخيل الشوامين، الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: "من ميزات هذا الدبلوم أن اشتمل على جزء نظري وآخر تطبيقي، إذ تم التنسيق مع بعض القضاة والمحامين لإلقاء المحاضرات التدريبية الموضوعية في القاعات الدراسية للطلاب في مجال الأنظمة والقوانين والجوانب الشرعية، ومن ثم قامت بتجهيز مبنى المحكمة الصورية بجميع الأدوات اللازمة، حيث قام الطلاب بتجسيد الأدوار التي تمثل أطراف المحاكمة من قاضٍ ومدعي عام ومحامي وشهود ومتهم وتطبيق ما تم دراسته، ومن ثم قامت بإعداد وإرسال خطابات للمحاكم العامة والجزائية للسماح للطلاب بحضور الجلسات عند القضاة وتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي".
وقال الخريج عبدالرحمن بن علي الشهري الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: "لقد شكل لنا دبلوم المحاماة إضافة كبيرة بما اشتمل عليه من مواضيع ومعارف تعد من أساسيات الإلمام بالتخصص، ومن ذلك فهم دور المحامي والواجبات المطلوبة منه وأخلاقيات المهنة وكيف أن للمحامي دورًا كبيرًا في تقصير أمد التقاضي، وبذلك يكون من أعوان القضاة ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الأنظمة وكيفية التعامل معها وتكييفها في إعداد وصياغة اللوائح والمذكرات بطريقة سليمة، إلى جانب معرفة الاختصاص القضائي للهيئات القضائية والتعامل معها، وهذا كله وغيرة ما تم لنا ولله الحمد في هذا الدبلوم.
، طلاب أول دفعة محاماة بتبوك لـ"الخليج 365": الجامعة عين دفاقة بالقانونيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب أول دفعة محاماة بتبوك لـ"الخليج 365": الجامعة عين دفاقة بالقانونيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.