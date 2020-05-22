السعودية: الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة 22 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت السعودية أن غداً هو المكمل لشهر رمضان، وأن العيد يوم الأحد المقبل .

وتتحرى دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال، الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك