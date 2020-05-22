- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
الجمعة 22 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلنت السعودية أن غداً هو المكمل لشهر رمضان، وأن العيد يوم الأحد المقبل .
وتتحرى دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال، الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.