شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:02 مساءً, 22 مايو 2020 م أجري معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , اتصالا هاتفيا مع معالي وزير خارجية دولة فلسطين، الدكتور رياض المالكي تم خلاله بحث التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية وعلى رأسها الإجراءات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها لضم أراضي عربية والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الجانبان أهمية بذل الجهود على كافة الأصعدة لمنع تنفيذ خطط الضم ووقف سياسة الاستيطان غير القانونية بموجب القانون الدولي.

كما اتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لبحث هذه التطورات وذلك في أقرب وقت ممكن.

هذا وسيواصل معالي الأمين العام مشاوراته مع الدول المعنية لتحديد موعد الاجتماع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | العثيمين يجري مشاورات مع وزير خارجية فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.