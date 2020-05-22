شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة تجمع أموال لشخص خارج المملكة بحجة المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أطاحت شرطة مكة بعصابة إجرامية من سبعة أشخاص احتالوا على المواطنين والمقيمين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضلٍ من الله - من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، (5) خمسة من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة، لقيامهم بالمشاركة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين بالمملكة ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطلب فيها التبرع مالياً، موهماً ضحاياه أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول، وقد جرى إيقافهم وضبط الأموال التي تمكنوا من جمعها من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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