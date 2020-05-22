شكرا لقرائتكم خبر عن الرائي «الخضيري» : غداً المتمم لشهر رمضان والعيد الأحد والان نبدء بالتفاصيل

قال عبدالله الخضيرى مدير المرصد الملكي بجامعة المجمع فى تصريحات ل "الإخبارية": نظرا لغروب القمر اليوم قبل الشمس بحسب المعطيات العلمية سيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر

وأضاف أن القمر سيغرب قبل الشمس وهذا يعنى أن غدا هو المتمم لشهر رمضان وبعد غدا اول ايام عيد الفطر المبارك

فى صباح هذا اليوم لم يشاهد القمر لقربه من الشمس ويغيب قلبها ب15 دقيقة والاقتران مركز القمر والأرض والشمس لحظة واحدة وها سيحدث في المملكة عند الساعة ٨.٣٨ حسب الحسابات العلمي

وقال ان تحديد يوم العيد يعلنه ولى الأمر بعد ما يرد من المحكمة ولكن حسب البيانات القمر اليوم قمرا وليس هلال ويغيب قبل الشمس لذلك يوم غدا من ضمن أيام رمضان