شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الداخلية : استمرار الأنشطة المستثناة خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

-المطاعم من الساعة 6 صباحا حتى الـ 10 مساء وتقتصر الخدمة عبر توصيل الطلبات أوالتطبيقات

- خدمات الوزارة المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة " أبشر "

-ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتعليمات ومنع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر

- على الأفراد والكيانات التقيد التام باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي كورونا

اليوم -الدمام

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية ، استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك والمعلن عنها سابقاً مثل نشاط المطاعم من الساعة 6 صباحا حتى الـ 10 مساء ،وتقتصر الخدمة عبر توصيل الطلبات الخارجية أو عبر التطبيقات .

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واكد أيضا على أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة " أبشر " للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة.

واشار إلى أن الأرقام ذات الصلة بالحالات الطارئة على الهاتف رقم ٩٩٩ في مختلف المناطق ، والرقم ٩١١ في منطقة مكة المكرمة، كذلك لتلقى البلاغات عن مخالفات منع التجول ومخالفات لائحة الحد من التجمعات.

سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ونؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري .

ونهيب بجميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وكانت الجهات الأمنية قد بدأت عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.