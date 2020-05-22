شكرا لقرائتكم خبر عن الرائي «الخضيري» : الأحد أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

قال الرائي عبدالله الخضيري فى تصريحات ل "الإخبارية": نظرا لغروب القمر اليوم قبل الشمس بحسب المعطيات العلمية سيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

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