محمد بن مسعود - الدمام - 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 07:51 PM المحكمة العليا: غدًا السبت المتمم لرمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك المحكمة العليا: غدًا السبت المتمم لرمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك المحكمة العليا: غدًا السبت المتمم لرمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك الكلمات المفتاحية ، المحكمة العليا: غدًا السبت المتمم لرمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك ،

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