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ارتفع معدل التعافي بين مصابي فيروس كورونا بمحافظة الطائف ليصل إلى 440 حالة، وذلك بعد تسجيل 77 حالة تعافٍ.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
وكانت قد سجلت "الطائف" رقمًا جديدًا يندرج ضمن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 52 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1574 إصابة، كما بلغت الحالات النشطة 1132 حالة .فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 07:12 PM
52 إصابة جديدة والحالات النشطة 1132 حالة
ارتفع معدل التعافي بين مصابي فيروس كورونا بمحافظة الطائف ليصل إلى 440 حالة، وذلك بعد تسجيل 77 حالة تعافٍ.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
وكانت قد سجلت "الطائف" رقمًا جديدًا يندرج ضمن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 52 إصابة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1574 إصابة، كما بلغت الحالات النشطة 1132 حالة .
، "الطائف" تسجل77 حالة تعافٍ جديدة من كورونا .. والإجمالي يصل 440 ،
المصدر : الخليج 365
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