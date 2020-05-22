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تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، ومدير الشؤون الإسعافية عبدالله شرف لموقع الحادث.
وأضاف الزهراني أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، وقد تم التعامل معهما والتدخل إسعافيًّا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.
وأشار إلى أنه تم استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي، وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد، وقدمت لهم الرعاية الطبية.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 07:05 PM
تم نقلهما عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهدإصابتان خطيرتان في حادث تصادم مركبة بعمود إنارة بالباحة
تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، ومدير الشؤون الإسعافية عبدالله شرف لموقع الحادث.
وأضاف الزهراني أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، وقد تم التعامل معهما والتدخل إسعافيًّا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.
وأشار إلى أنه تم استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي، وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد، وقدمت لهم الرعاية الطبية.
، إصابتان خطيرتان في حادث تصادم مركبة بعمود إنارة بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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