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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع الأفلاج، (٤٨٦٠٠) ريالًا لمعايدة ٢٤٣ طفلًا من أبنائها بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة.
وأوضحت الجمعية أن المبالغ المالية أُودِعت في حساب أمهات الأيتام ليتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.
يذكر أن مشروع هدية العيد في الجمعية ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذ سنويًّا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محيّاهم ومشاركتهم فرحة العيد، بالإضافة إلى تغذية بطاقات العثيم بسلات غذائية وتغذية الحسابات البنكية نفقات أساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريالًا بعدد مستفيدين بلغ (٩٢٠) من يتيم ويتيمة وأرملة.الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 06:27 PM
شملت ٢٤٣ طفلًا بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع الأفلاج، (٤٨٦٠٠) ريالًا لمعايدة ٢٤٣ طفلًا من أبنائها بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة.
وأوضحت الجمعية أن المبالغ المالية أُودِعت في حساب أمهات الأيتام ليتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.
يذكر أن مشروع هدية العيد في الجمعية ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذ سنويًّا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محيّاهم ومشاركتهم فرحة العيد، بالإضافة إلى تغذية بطاقات العثيم بسلات غذائية وتغذية الحسابات البنكية نفقات أساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠ بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريالًا بعدد مستفيدين بلغ (٩٢٠) من يتيم ويتيمة وأرملة.
، "إنسان" الأفلاج تعايد أبناءها بـ48 ألف ريال لشراء الهدايا ،
المصدر : الخليج 365
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