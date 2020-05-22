تحري رؤية هلال شوال عيد الفطر 2020 بث مباشر الإخبارية السعودية

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، رابط بث مباشر نتيجة تحري رؤية هلال شهر شوال 2020 - 1441، حيث توقع عدم رؤيته بعد غروب الشمس وأن يكون غد السبت هو التممم لشهر رمضان الفضيل.

واستبقت ثمانية دول حول العالم، استطلاع هلال شوال مساء اليوم، لتعلن عن صعوبة رؤية، وهي تركيا وألمانيا واليابان والفلبين وماليزيا وإيطاليا وأندونيسيا، فيما تتحرى الدول الإسلامية الهلال بعد قليل.

وقال مركز الفلك الدولي: يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان اضغط هنا؛ من أجل معرفة نتائج رصد هلال شهر شوال أو العيد.

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وأضاف المركز في تصريح صحفي تلقت وكالة سوا نسحة عنه أن المشروع أنشأ قبل 22 سنة، ويتضمن في الوقت الحالي ما يزيد عن 800 عضوا من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم.

ولفت المركز إلى أن العشرات من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري هلال الشهر الجديد بعد غروب شمس يوم الجمعة من المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس، لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ.

وأردف المركز: رؤية الهلال صعبة ومستحيلة بشمل قاطع في ذلك اليوم من تلك المناطق، وهذا معلوم مسبقا عن طريق الحسابات العلمية القطعية، لافتا إلى أن الاقتران لا يتم قبل غروب الشمس في ذلك التوقيت.

وتابع مركز الفلك الدولي إنه يعمل على تشجيع المهتمين من الدول كافة من أجل تحري هلال شهر شوال، داعيا إياهم إلى إرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت، إذ تنشر عقب التدقيق فيها وتمحيصها بشكل متتابع.