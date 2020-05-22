رسميا.. إعلان نتيجة تحري هلال شوال عيد الفطر 2020 في السعودية وقطر

أعلنت السعودية وقطر، مساء اليوم الجمعة، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال 1441 هجري، مشيرة إلى أن يوم غد السبت سوف يكون المتمم لشهر رمضان الفضيل 2020.

وأكدت قناة سكاي نيوز عربية تعذر رؤية هلال شوال في مرصد سدير الفلكي، مستطردا: بالتالي يكون عيد الفطر المبارك في السعودية يوم الأحد 24 مايو.. في انتظار الإعلان الرسمي من قبل المحكمة العليا".

وكانت المحكمة العليا دعت يوم أمس إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ ،مساء الجمعة.

أما التلفزيون القطري الرسمي، فقد كتب: غداً السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك ، والأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبذلك تنضم قطر والسعودية إلى قائمة الدول التي أعلنت بدء أول أيام عيد الفطر الأحد، وهي إيطاليا وألمانيا والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا وتركيا واليابان.