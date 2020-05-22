فلكي سعودي يعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال

توقع رائي فلكي سعودي اليوم الجمعة، موعد عيد الفطر المبارك بعد أن دعت المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤئية هلال شهر شوال مساء اليوم.

وأعلن الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت صحيفة سبق السعودية، تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق، بينها حوطة سدير.

ووفقا للمعلومات فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1441هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان ، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الاحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم ، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.