متحدث الصحة : تطورات مهمة لمحاصرة كورونا عبر «مصل الدم»

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، تواصل «مراقبة فيروس كورونا المستجد من خلال البلمرة الجزيئية»، وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا أن «التوسع مستمر في هذه الخطوة»، وذلك إجابة عن سؤال لـ«عاجل».

وفيما يتعلق بالدراسات المخبرية على مصل الدم لمعرفة وجود أجسام مضادة والقدرة المناعية التي تتكون، قال متحدث الصحة: «هذا يتم.. له برنامج ضمن برامج تقدمها الوزارة، ضمن الحزم الوقائية والاحترازية والتحكمية للسيطرة على الوباء في المملكة».

Advertisements

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 67719، في حين بلغت حالات التعافي 39003، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، و2963 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا: