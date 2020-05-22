وزارة التجارة: استثناء 20 نشاطًا تجاريًّا واقتصاديًّا من منع التجول الكامل

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن القطاعات المستثناة من منع التجول، خلال فترة منع التجول الكلي في عيد الفطر المبارك.

وقال الحسين: هناك «أكثر من 20 نشاطًا تجاريًّا واقتصاديًّا ستستمر في العمل خلال فترات منع التجول الكامل».

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة قد أصدرت بيانًا عن الأنشطة المستثناة من فترة منع التجول الكلي خلال أيام العيد الفطر.

ونشرت الوزارة بيانًا لها، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يضم الأنشطة التجارية المستثناة، وهي البقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود، التي ستكون مفتوحة على مدى 24 ساعة.

وستفتح محال الخضار واللحوم، وأسواق النفع، ومحلات الغاز، من الساعة 6 صباحًا إلى حدود الساعة 3 مساءً.

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أما المطاعم فستعمل بدءًا من الساعة 10 صباحًا لحدود الساعة 10 ليلًا؛ حيث تقتصر الخدمة على الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه عند الساعة الخامسة من مساء اليوم سيتم تنفيذ قرار منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة، ويستمر حتى 4 شوال.

وأضاف: «نؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر، وفقًا للائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري».

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