أمانة الشرقية تغلق مركز تموين خالف الاشتراطات الصحية بالقطيف

تتلف كميات من الأغذية الفاسدة
أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أحد مراكز التموينات بمحافظة القطيف؛ لمخالفته للاشتراطات الصحية والنظافة العامة.
جاء ذلك، خلال جوالاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمنشآت الصحية وسوق الأسماك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المركز وإلزامه بتنظيف وتعقيم المحل ومكافحة القوارض فيه.
كما أسفرت تلك الجولات أيضًا عن إتلاف 920 كجم من المواد الغذائية الملوثة.
كما تم إتلاف ٣٢٠ كجم من الأسماك التي تم ضبطها خلال الجولات على سوق الأسماك؛ حيث ظهرت عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى إتلاف ١٩٥ كجم من التبغ مجهول المصدر داخل سيارة في مدينة سيهات يتم فيها منتجات التبغ.
وبينت الأمانة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.
ودعت إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.
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