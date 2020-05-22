بعد اعتماد وزير التعليم لدليل الحوكمة.. حذف عشرات الحسابات من مواقع التواصل

تنفيذًا لقرار وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ، الخاص بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي، قامت إدارات التعليم بعدة مناطق بإغلاق الحسابات التابعة لها من الإدارات الفرعية والأقسام والبرامج والمشاريع.

ومن الحسابات التي تم إلغاؤها من موقع تويتر: حساب إدارة إرشاد الطالبات بالرياض، وحساب إدارة الموهوبين وغيرها.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اعتمد في 20 مايو الجاري دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للوزارة (تويتر، إنستجرام، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك).

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جاء ذلك في بيان للوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن الدليل يستهدف ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة، إلى جانب كفاءة الاتساق في الإجراءات بين حسابات الوزارة واستراتيجيتها العليا تجاه رسالة التعليم، مع الالتزام بمصادر المعلومات، ومرجعية الحصول عليها، والتعبير عنها.

وكانت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم قد أعدت دراسة في وقت سابق، دراسة طالبت فيها بضبط حسابات التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتعليم، والاعتماد على الحسابات الرسمية التابعة للوزارة.

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