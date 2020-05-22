تعذُّر رؤية الهلال بعدد من مناطق المملكة.. الأحد أول أيام عيد الفطر

السبت المتمم لشهر رمضان
تعذرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، على لجان الترائي في عدة مناطق بالمملكة، بينها حوطة سدير.
ووفقًا لذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا بعد قليل أن يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1441 هجري.
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