الشؤون الإسلامية تؤكد عدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات

في تعميم لجميع الأئمة وفروع الوزارة بمناطق المملكة
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جميع أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات بالمملكة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة.
ووفق التعميم فقد تم التأكيد على منسوبي المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات بالمملكة.
ويأتي ذلك إلحاقًا لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.
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