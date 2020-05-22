جمعية «إنسان» بالأفلاج تعايد على أبنائها الأيتام بنحو 94 ألف ريال

أودعت جمعية «إنسان لرعاية الأيتام» بالأفلاج ٤٨٦٠٠ ريال في حسابات 243 طفلًا وطفلة يستفيدون من خدمات الجمعية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنه تم إيداع المبالغ في حساب أمهات الأيتام؛ ليتمكنّ من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.

ولفتت إلى أن «هدية العيد» ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنويًا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محياهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وأفادت الجمعية، بأنها قامت أيضًا بتغذية بطاقات «العثيم» بسلال الغذاء، وتغذية الحسابات البنكية بالنفقات المالية الأساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠، بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريال.