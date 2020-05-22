إيداع المبالغ في حسابات الأمهات لشراء مستلزمات العيد..
أودعت جمعية «إنسان لرعاية الأيتام» بالأفلاج ٤٨٦٠٠ ريال في حسابات 243 طفلًا وطفلة يستفيدون من خدمات الجمعية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنه تم إيداع المبالغ في حساب أمهات الأيتام؛ ليتمكنّ من شراء ما يناسبهم من الهدايا عبر التطبيقات الإلكترونية.
ولفتت إلى أن «هدية العيد» ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنويًا لأبنائها الأيتام لرسم الابتسامة على محياهم ومشاركتهم فرحة العيد.
وأفادت الجمعية، بأنها قامت أيضًا بتغذية بطاقات «العثيم» بسلال الغذاء، وتغذية الحسابات البنكية بالنفقات المالية الأساسية لشهر يونيو ٢٠٢٠، بمبلغ (٢٧٥.٨٥٠) ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية «إنسان» بالأفلاج تعايد على أبنائها الأيتام بنحو 94 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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