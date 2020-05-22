نتيجة سقوط باص بين سيارتين
وقع قبل قليل حادث مروري مروع ببني سار بمنطقة الباحة نتج عنه العديد من الإصابات.
ووقع الباص بين سيارة نوع «هايلكس» و«سيارة» أخرى نتيجة الانزلاق بسبب الأمطار.
وأظهرت صور تهشم إحدى السيارتين في الحادث بعد خروجها على المنطقة الفاصلة بين الطريقين.
«عاجل» ستوافيكم بالتفاصيل
اقرأ ايضا :
الدفاع المدني يباشر 6156 حادث إنقاذ و2300 حريق منذ بداية منع التجول
شاهد.. ممرضة بمكة تتعرض لحادث مروري وتصر على العمل لخدمة مرضى كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الأمطار.. حادث مروري مروع بالباحة يخلف عددًا من الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.