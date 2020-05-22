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بسبب الأمطار.. حادث مروري مروع بالباحة يخلف عددًا من الإصابات

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نتيجة سقوط باص بين سيارتين

وقع قبل قليل حادث مروري مروع ببني سار بمنطقة الباحة نتج عنه العديد من الإصابات.

ووقع الباص بين سيارة نوع «هايلكس» و«سيارة» أخرى نتيجة الانزلاق بسبب الأمطار.

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وأظهرت صور تهشم إحدى السيارتين في الحادث بعد خروجها على المنطقة الفاصلة بين الطريقين.

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