«فرجت»: سداد مديونية 922 مواطنًا ومقيمًا من المحكومين في قضايا غير جنائية

المبالغ تجاوزت 119 مليون ريال..
سددت خدمة «فرجت» مديونية 922 مواطنًا ومقيمًا من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، بما يتجاوز (119) مليون ريال.
وقال المُتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، الجمعة، إن «فرجت» سددت هذه المديونيات مع نهاية الأسبوع الثاني من انطلاق الإصدار الثاني من الخدمة.
وقال المتحدث، إن جميع المسدد عنهم من المواطنين والمقيمين محكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الإقبال من المتبرعين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، يعكس أهمية التكاتف والتضامن بين المجتمع ومؤسساته وأفراده.
ولفت إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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