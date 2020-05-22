بالأرقام.. مكة والرياض وجدة تتصدر قائمة حالات التعافي من كورونا

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن في عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، مسجلة 7,729 حالة شفاء، من أصل 39003 حالة شفاء بالمملكة، وذكر موقع إحصائيات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة التالية مسجلة 7,627 حالة تعاف، ثم جدة 6,295، والمدينة المنورة 6,108، والدمام 2,411، والهفوف 2,019، والجبيل 1,621، والخبر 735، وبيش 625.

ثم جاءت الطائف 440، وتبوك 341، والقطيف 332، وينبع 250، والدرعية 168، وبريدة 160، والظهران 141، وصفوى 133، وبيشة 107، وخميس مشيط 99، والزلفي 95، والخرج 92، والقنفذة 88، والمجمعة 76، وعنيزة 70، وحدة 61، والمجاردة 60، وجازان وصبيا 59 لكل منها ، ورأس تنورة 58، وأبها 51، وحائل والنعيرية 49 لكل منها، والباحة وخفر الباطن 40 لكل منها، وخليص 39، وعرعر 38، وبقيق 36، ونجران 35، والقريات 32، ومحايل 28.

ولاحقًا جاء وادي الفرع والجفر 26 لكل منها، ورابغ 24، وقرية العليا 22، والمزاحمية ومركز حدود الحديثة وثريبان 19 لكل منها، والمخواة والخفجي وساجر 18 لكل منها، والهدا 15، والمذنب والمظيلف 14 لكل منها، ثم أملج 13، والعارضة 11، وسبت العلاية ورفحا ووادي الدواسر 9 لكل منها، وسكاكا وضبا 8 لكل منها، وضرما وحوطة بني تميم وشرورة وصامطة وبلجرشي والوجه وسلوى وأضم والقريع 7 لكل منها.

وفي ترتيب لاحق: أبوعريش والرس والمندق والعيص 6 لكل منها، والطوال وثادق 5 لكل منها، وأحد رفيدة والمويه والليث والقويعية والقرى 4 حالات تعاف لكل منها، وتم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من: عقلة الصقور والدلم ومليجة ونمرة والبدائع والحناكية ومهد الذهب وطبرجل وليلى، وتم تسجيل 2 حالة تعافي في كل من: ثول والرين وجديدة عرعر وحوطة سدير والدوادمي والخرمة وحزم الجلاميد ودومة الجندل والبكيرية وميسان وسيهات والمبرز والحدبان.

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كما تم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: العيدابي والمضة والدرب وسراة عبيدة وقيا والشملي والغزالة ورياض الخبراء وظلم وقلوة وحريملاء وخيبر والعقيق وتربة والعلا وشقراء وأم الدوم والسحن.

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 67719، في حين بلغت حالات التعافي 39003، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 حالة، وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، و2963 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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