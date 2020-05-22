التجارة تحدد آلية عمل المطاعم خلال فترة منع التجول الكلي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، طريقة عمل المطاعم خلال فترة المنع الكلي في عيد الفطر المبارك؛ وذلك لمواجهة وباء فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأوضح أن المطاعم ستكون محصورة على خدمات التوصيل فقط؛ حيث ستعمل بدءًا من الساعة 10 صباحًا لحدود الساعة 10 ليلًا.

وتقتصر الخدمة على الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر التطبيقات، و«بإمكان المواطن والمقيم التسوق بعد إصدار تصريح من (توكلنا)».

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة قد أصدرت بيانًا عن الأنشطة المستثناة من فترة منع التجول الكلي خلال أيام العيد الفطر، ونشرت بيانًا لها، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يضم الأنشطة التجارية المستثناة، وهي البقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود، التي ستكون مفتوحة على مدى 24 ساعة، ومحال الخضار واللحوم، وأسواق النفع، ومحلات الغاز، التي ستفتح من الساعة 6 صباحًا إلى حدود الساعة 3 مساءً.

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، سيتم تنفيذ قرار منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة، ويستمر حتى 4 شوال.

وأضاف: «نؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لخمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري».

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