394 ألفا لمستفيدي بر المجاردة

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة المساعدات النقدية للمستفيدين والبالغة 394.100 ريال في حسابات 656 أسرة ويتيم مسجلين بالجمعية، ويستفيدون من خدماتها الخيرية. وأوضح رئيس الجمعية حمود بن صاحب العمري، أن الجمعية دأبت على تكثيف مشاريعها وبرامجها الخيرية خلال شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المستفيدين ومساعدتهم على توفير مستلزماتهم واحتياجاتهم والحرص على استكمال جميع متطلباتهم الرئيسية، مضيفا أنه تم إيصال المساعدات النقدية عبر نظام الحوالات السريعة.



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