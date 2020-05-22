

أبوجا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

أعلن المركز النيجيري للوقاية ورقابة الأمراض اليوم ، تسجيل 339 حالة إصابة جديدة مؤكده بفيروس

وأفاد المركز أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 211 حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالة.

// انتهى //

18:30ت م

0108



أبوجا 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأعلن المركز النيجيري للوقاية ورقابة الأمراض اليوم ، تسجيل 339 حالة إصابة جديدة مؤكده بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7016 حالة.وأفاد المركز أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 211 حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالة.// انتهى //18:30ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.