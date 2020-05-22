

الرياض 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020م واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصٍ يتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

18:24ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.