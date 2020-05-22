

كوالمبور 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

استفاد أكثر من (5000) صائم من وجبات الإفطار التي وزعها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ماليزيا ضمن مشروع إفطار الصائم في سبع مدن بأربع ولايات وهي : كوالمبور- سلانغور- كلانتان- ترينجانو .

وجاء التوزيع بالتعاون مع 8 مؤسسات أهلية ساهمت في توصيل الإفطارات إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمحتاجين وطلاب العلم وغيرهم من الشرائح المستفيدة.

يذكر أن الندوة العالمية نفذت مشروع إفطار الصائم طوال أيام الشهر الفضيل في أكثر من 30 دولة حول العالم .

// انتهى //

17:54ت م

0094





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الندوة العالمية توزع أكثر من (5000) وجبة إفطار على الصائمين في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.