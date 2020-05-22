السعودية اليوم / "شؤون المسجد النبوي" تنجز 10500 مهمة عمل عن بعد



المدينة المنورة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

أنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 10500 مهمة عن بعد خلال الفترة من الـ20 من شهر رجب وحتى الـ29 من شهر رمضان المبارك الحالي عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيأتها الوكالة لتسيير أعمال مختلف الإدارات والأقسام خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة

وأوضح وكالة شؤون المسجد النبوي في إحصائية أصدرتها اليوم, أن المهام والأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها "عن بعد" بلغت 6292 معاملة, إضافة إلى إتمام 13176 إجراء مرتبطة بمهام العمل, في حين بلغ إجمالي حالات دخول الموظفين للأنظمة الإلكترونية 9821 حالة دخول عن بعد, إلى جانب 196 عملية دخول للموظفين لمنصة الإنجاز عن بعد, فيما بلغ عدد البلاغات التي قدمها موظفو الوكالة عبر تطبيق الواتس آب 155 بلاغاً, إضافة إلى 155 بلاغاً وردت عبر نظام البلاغات الإلكتروني, كما جرى تقديم 387 خدمة عن بعد بشكل مباشر, فيما تم تدريب 105 قياديين وإداريين عن بعد على كيفية العمل على الأنظمة الإلكترونية بالوكالة.

// انتهى //

17:41ت م

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المدينة المنورة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأنجزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 10500 مهمة عن بعد خلال الفترة من الـ20 من شهر رجب وحتى الـ29 من شهر رمضان المبارك الحالي عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيأتها الوكالة لتسيير أعمال مختلف الإدارات والأقسام خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا وأوضح وكالة شؤون المسجد النبوي في إحصائية أصدرتها اليوم, أن المهام والأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها "عن بعد" بلغت 6292 معاملة, إضافة إلى إتمام 13176 إجراء مرتبطة بمهام العمل, في حين بلغ إجمالي حالات دخول الموظفين للأنظمة الإلكترونية 9821 حالة دخول عن بعد, إلى جانب 196 عملية دخول للموظفين لمنصة الإنجاز عن بعد, فيما بلغ عدد البلاغات التي قدمها موظفو الوكالة عبر تطبيق الواتس آب 155 بلاغاً, إضافة إلى 155 بلاغاً وردت عبر نظام البلاغات الإلكتروني, كما جرى تقديم 387 خدمة عن بعد بشكل مباشر, فيما تم تدريب 105 قياديين وإداريين عن بعد على كيفية العمل على الأنظمة الإلكترونية بالوكالة.// انتهى //17:41ت م0091

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