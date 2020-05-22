

القطيف 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق التجارية والمنشآت الصحية وسوق الأسماك بمحافظة القطيف، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن تلك الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية التابعة لها أسفرت عن الإغلاق الاحترازي لأحد مراكز التموينات بالمحافظة لمخالفته للاشتراطات الصحية والنظافة العامة، كما تم أيضاً إتلاف 920 كجم من المواد الغذائية الملوثة، مشيرة إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المركز وإلزامه بتنظيف وتعقيم المحل ومكافحة القوارض فيه، كما تم إتلاف ٣٢٠ كجم من الأسماك التي تم ضبطها خلال الجولات على سوق الأسماك، حيث ظهرت عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى إتلاف ١٩٥ كجم من التبغ مجهول المصدر داخل سيارة في مدينة سيهات يتم فيها منتجات التبغ .

وبينت أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم, داعية إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 .

// انتهى //

17:37ت م

0087





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تغلق مركز تموين بمحافظة القطيف لمخالفته للاشتراطات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.