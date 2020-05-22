، بلدية الشرائع تقف على محل يزاول نشاط البيع في أوقات المنع ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقفت بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة المخالفة والغير مستثناة من مزاولة نشاطها في أوقات المنع؛ وذلك في تجاوب مع "الخليج 365" وكشفها للمخالفة.

وتفصيلًا رصدت "الخليج 365" إعلانًا لأحد المحال الشهيرة بشارع 64 عبر أحد التطبيقات؛ أنه يقوم بتأمين طلبات العملاء وإيصالها إلى منازلهم عن طريق أرقام يقوم عليها بنو جلدتهم، أو الحضور لموقع المحل واستلام البضاعة من أحد الأبواب الخلفية للمتجر.

"الخليج 365" تواصلت مع المندوب، والذي يعمل بنفس المحل، ووقفت على الموقع، وبدورها أبلغت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع التي وجهت فرقة رقابية على الموقع واتضح مخالفة المحل لقرار المنع وعدم أحقيته في مزاولة النشاط، وتم تطبيق اللوائح في مثل هذه المخالفات.