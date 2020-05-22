- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
فوجئ أهالي مركز باشوت غرب محافظة بلقرن، بإغلاق وإزالة جهاز الصراف الآلي الوحيد بالمدينة؛ مما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى مدينة سبت العلاية لصرف النقود.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": إنهم يعانون من هذه المعضلة ، مفيدين أن مركز باشوت يعد من أكبر المراكز بمحافظة بلقرن من حيث تعداد القرى والهجر وعدد السكان في تزايد ، وإنهم بحاجة ملحة إلى وجود أي صراف في المدينة .
من جهته قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلقرن عائض مسفر القرني لـ"الخليج 365" إن مركز باشوت من أقدم وأكبر مراكز محافظة بلقرن ويخدم عشرات الآلاف من السكان في السراة وتهامة، لافتاً إلى أن قرار إزالة صراف الراجحي من مدينة باشوت إساءة لإنسان ومكان باشوت مهما كانت مبررات المصرف.
وعن دور المجلس البلدي قال "القرني": هذا الأمر خارج مهام المجلس ما لم يكن سحب الصراف لعدم تعاون البلدية في إيجاد المكان - وهذا غير وارد - فلم يصلنا أي مخاطبة أو استفسار حيال ذلك.
أجهزة صراف
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 05:47 PM
فيما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى سبت العلاية لصرف النقودإزالة الصراف الوحيد بـ “باشوت" و"بلدي بلقرن: الموضوع خارج مهامنا
فوجئ أهالي مركز باشوت غرب محافظة بلقرن، بإغلاق وإزالة جهاز الصراف الآلي الوحيد بالمدينة؛ مما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى مدينة سبت العلاية لصرف النقود.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": إنهم يعانون من هذه المعضلة ، مفيدين أن مركز باشوت يعد من أكبر المراكز بمحافظة بلقرن من حيث تعداد القرى والهجر وعدد السكان في تزايد ، وإنهم بحاجة ملحة إلى وجود أي صراف في المدينة .
من جهته قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلقرن عائض مسفر القرني لـ"الخليج 365" إن مركز باشوت من أقدم وأكبر مراكز محافظة بلقرن ويخدم عشرات الآلاف من السكان في السراة وتهامة، لافتاً إلى أن قرار إزالة صراف الراجحي من مدينة باشوت إساءة لإنسان ومكان باشوت مهما كانت مبررات المصرف.
وعن دور المجلس البلدي قال "القرني": هذا الأمر خارج مهام المجلس ما لم يكن سحب الصراف لعدم تعاون البلدية في إيجاد المكان - وهذا غير وارد - فلم يصلنا أي مخاطبة أو استفسار حيال ذلك.
، إزالة الصراف الوحيد بـ “باشوت" و"بلدي بلقرن: الموضوع خارج مهامنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة الصراف الوحيد بـ “باشوت" و"بلدي بلقرن: الموضوع خارج مهامنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.