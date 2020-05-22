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يدشن نائب الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن بن حمود الغامدي، مساء اليوم؛ مسار الشباب لفريق الروائع التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء واعتماد شعار الفريق الجديد.
وأوضحت قائدة فريق الروائع التطوعي شريفة الزهراني، أن فريق الروائع التطوعي يحظى برعاية واهتمام ومتابعة من لدن المسؤولين في الجمعية، مشيرة إلى ما حقق الفريق من إنجازات ووعدت بأن يكون الفريق في مصاف الفرق التطوعية التي تسعى وتسير على خطط وبرامج مدروسة لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية.
يذكر أن فريق الروائع التطوعي حقق خلال مسيرته التطوعية الكثير من الإنجازات في مجالات شتى، من أبرزها المساهمة الفاعلة في توزيع السلال الرمضانية لهذا العام ١٤٤١ جراء جائحة كورونا المستجد، وقدم أعضاء الفريق جهوداً كبيرة رغم المخاطر التي يوجهونها أثناء العمل أمام مخاوف انتشار عدوى كورونا؛ فلم يألوا جهدًا ووقتًا في المساهمة في العمل التطوعي لخدمة المتضررين والمحتاجين والمعوزين.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 05:47 PM
حققت الكثير من الإنجازات رغم مخاطر جائحة كورونا"مراكز الأحياء" بمكة تعتمد مسار الشباب لفريق الروائع التطوعي
يدشن نائب الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن بن حمود الغامدي، مساء اليوم؛ مسار الشباب لفريق الروائع التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء واعتماد شعار الفريق الجديد.
وأوضحت قائدة فريق الروائع التطوعي شريفة الزهراني، أن فريق الروائع التطوعي يحظى برعاية واهتمام ومتابعة من لدن المسؤولين في الجمعية، مشيرة إلى ما حقق الفريق من إنجازات ووعدت بأن يكون الفريق في مصاف الفرق التطوعية التي تسعى وتسير على خطط وبرامج مدروسة لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية.
يذكر أن فريق الروائع التطوعي حقق خلال مسيرته التطوعية الكثير من الإنجازات في مجالات شتى، من أبرزها المساهمة الفاعلة في توزيع السلال الرمضانية لهذا العام ١٤٤١ جراء جائحة كورونا المستجد، وقدم أعضاء الفريق جهوداً كبيرة رغم المخاطر التي يوجهونها أثناء العمل أمام مخاوف انتشار عدوى كورونا؛ فلم يألوا جهدًا ووقتًا في المساهمة في العمل التطوعي لخدمة المتضررين والمحتاجين والمعوزين.
، "مراكز الأحياء" بمكة تعتمد مسار الشباب لفريق الروائع التطوعي ،
المصدر : الخليج 365
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