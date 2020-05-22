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شهدت محافظة الليث، اليوم، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ضمن الحالات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم الجمعة.
وشملت الحالات امرأتين إحداهما مسنة، إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، كانتا مخالطتين لحالة سابقة مسجلة بأحد مراكز الليث.
وكانت "الصحة" قد أخذت عيّنات لعدد من المخالطين لمصاب سابق في أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث وأسفرت النتائج عن وجود ثلاث حالات مؤكّدة بينها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأحيلت المرأة المسنّة إلى أحد المجمعات الطبية بجدة، بينما نُقلت الحالتان الأخريان للحجر الصحي بمحافظة جدة.
وبلغ عدد الحالات التي سُجلت في محافظة الليث منذ بداية المرض حتى اليوم، ١٣ حالة إصابة تشمل ستة سعوديين وسبعة أجانب.فيروس كورونا الجديد
الليث تسجّل 3 حالات إصابة جديدة بـ "كورونا"عوض الفهمي الخليج 365 2020-05-22
شهدت محافظة الليث، اليوم، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ضمن الحالات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم الجمعة.
وشملت الحالات امرأتين إحداهما مسنة، إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، كانتا مخالطتين لحالة سابقة مسجلة بأحد مراكز الليث.
وكانت "الصحة" قد أخذت عيّنات لعدد من المخالطين لمصاب سابق في أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث وأسفرت النتائج عن وجود ثلاث حالات مؤكّدة بينها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأحيلت المرأة المسنّة إلى أحد المجمعات الطبية بجدة، بينما نُقلت الحالتان الأخريان للحجر الصحي بمحافظة جدة.
وبلغ عدد الحالات التي سُجلت في محافظة الليث منذ بداية المرض حتى اليوم، ١٣ حالة إصابة تشمل ستة سعوديين وسبعة أجانب.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
05:05 PM
لامرأتين إحداهما مسنّة .. وطفلة عمرها 7 أعوام
شهدت محافظة الليث، اليوم، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ضمن الحالات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم الجمعة.
وشملت الحالات امرأتين إحداهما مسنة، إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، كانتا مخالطتين لحالة سابقة مسجلة بأحد مراكز الليث.
وكانت "الصحة" قد أخذت عيّنات لعدد من المخالطين لمصاب سابق في أحد المراكز التابعة لمحافظة الليث وأسفرت النتائج عن وجود ثلاث حالات مؤكّدة بينها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأحيلت المرأة المسنّة إلى أحد المجمعات الطبية بجدة، بينما نُقلت الحالتان الأخريان للحجر الصحي بمحافظة جدة.
وبلغ عدد الحالات التي سُجلت في محافظة الليث منذ بداية المرض حتى اليوم، ١٣ حالة إصابة تشمل ستة سعوديين وسبعة أجانب.
، الليث تسجّل 3 حالات إصابة جديدة بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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