، ابتداءً من الآن.. منع التجوّل الكامل في المدن كافة حتى الرابع من شوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة، تطبيق القرار الذي الخليج 365 الإعلان عنه بمنع التجوّل الكامل طوال اليوم في مدن المملكة ومناطقها كافة، الذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكّد اليوم، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجوّل وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.الجهات الأمنية منع التجول