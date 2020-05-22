اخبار السعوديه

7 مدن سعودية تسجل 2006 حالات تعافٍ جديدة من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - جدة تتصدر بـ369 تليها الرياض بـ363 ثم المدينة بـ339 حالة

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة، والدمام، والهفوف، والجبيل" 2006 حالات تعافٍ جديدة، من بين حالات التعافي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وعددها 2963 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 315 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 7729 حالة، بينما سجلت الرياض 363 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7627 حالة.

وشهدت جدة اليوم 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6295 حالة، بينما سجلت المدينة اليوم 339 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6108 حالات.

وسجلت الهفوف 78 ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2019، وفي الجبيل تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 1621 حالة.وزارة الصحة فيروس الجديد

7 مدن سعودية تسجل 2006 حالات تعافٍ جديدة من كورونا

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-22

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة، والدمام، والهفوف، والجبيل" 2006 حالات تعافٍ جديدة، من بين حالات التعافي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وعددها 2963 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 315 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 7729 حالة، بينما سجلت الرياض 363 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7627 حالة.

وشهدت جدة اليوم 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6295 حالة، بينما سجلت المدينة اليوم 339 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6108 حالات.

Advertisements

وسجلت الهفوف 78 ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2019، وفي الجبيل تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 1621 حالة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441

04:31 PM

جدة تتصدر بـ369 تليها الرياض بـ363 ثم المدينة بـ339 حالة

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة، والدمام، والهفوف، والجبيل" 2006 حالات تعافٍ جديدة، من بين حالات التعافي الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وعددها 2963 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 315 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 7729 حالة، بينما سجلت الرياض 363 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7627 حالة.

وشهدت جدة اليوم 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6295 حالة، بينما سجلت المدينة اليوم 339 حالة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6108 حالات.

وسجلت الهفوف 78 ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2019، وفي الجبيل تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 1621 حالة.

، 7 مدن سعودية تسجل 2006 حالات تعافٍ جديدة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 مدن سعودية تسجل 2006 حالات تعافٍ جديدة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا