شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله السلمي يفتي بحكم صحة الصوم في حالة حدوث العادة السرية بنهار رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ عبدالله السلمي عن حكم العادة السرية في رمضان، للرجل أوالسيدة بانها محرمة في حال الإنزال ويصوم يوما بعده

وتابع بأن بعض الفتاوى قالت انه عليه كفارة ولكن ذلك يكون في حالة الجماع في نهار رمضان أم ان كان عادة سرية فبيثضي يومه وان لم يحدث انزال فليستغفر ويكمل يومه.