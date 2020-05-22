شكرا لمتابعة خبر عن خبير فلكي يستبعد إمكانية رؤية هلال شوال اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استبعد الخبير الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبدالعزيز الشمري؛ إمكانية رؤية هلال شوال اليوم.
وأكد، خلال لقائه في برنامج الليوان على قناة "روتانا خليجية "، أن يوم غد سيكون 30 رمضان، وسيكون يوم الأحد هو أول أيام عيدالفطر المبارك.
وأضاف أن رصد الهلال كان يتم في السابق في مصدة بحائل وفي الحريق، وحاليًا في منطقتَي تمير وسدير.
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