شكرا لمتابعة خبر عن محافظة النماص تسجل أول حالة بكوفيد 19 بعد صمود 81 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): بعد صمود لـ81 يوم بدون إصابات، سجّلت محافظة النماص، شمال منطقة عسير، أول إصابة بفيروس بعد صمود لـ81 يوم بدون إصابات، سجّلت محافظة النماص، شمال منطقة عسير، أول إصابة بفيروس كورونا ، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم، الحالات الجديدة، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020 وشهدت محافظة النماص تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها

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