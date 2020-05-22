شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة: 20 نشاطا تجاريا يعملون خلال منع التجول الكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن 20 نشاط تجاري سيعمل خلال فترات منع التجول الكامل.

واوضح المتحدث ان من بين الأنشطة العشرين بعض المصانع والهايبر ماركت وكل القطاعات الصحية والمخابز تعمل بكافة طاقتها ومحطات البنزين، مردفا بأن المطاعم ستكون محصورة على خدمات التوصيل

ومن جهة أخرى قال متحدث وزارة التجارة بأن بإمكان المواطن والمقيم التسوق بعد إصدار تصريح من توكلنا