شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث الداخلية: خدمات الوزارة المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن خدمات الوزارة المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة " أبشر" والتى تمكن من الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة.

ونوه، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، بالأرقام ذات الصلة بالحالات الطارئة على الهاتف رقم ٩٩٩ في مختلف المناطق ، والرقم ٩١١ في منطقة مكة المكرمة، وكذلك لتلقى البلاغات عن مخالفات منع التجول ومخالفات لائحة الحد من التجمعات.