شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تسجل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 2642 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 27% من الإصابات لإناث و 73% لذكور، و 11 % من الحالات المسجلة الجديدة لأطفال ، 85 % منها لبالغين و 4 % منها لكبار في السن، و 38% من الإصابات لمواطنين 62% من جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة وصل إلى 67719 حالة، فيما سجلت الوزارة 2963 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 39,003، كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 364 حالة.